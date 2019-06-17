Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi moda seminer Trabzon
AB'den arıcılığa mali destek
AB'den arıcılığa destek
Araç kiralayanlara “belge“ uyarısı!
Araç kiralayanlara uyarı!
Avrupa'ya “Çeribaşı“ kirazı ihracatı
Avrupa'da 'Çeribaşı' kirazı
Gecikme faizi düşsün
Gecikme faizi düşsün
Dijital atak başlıyor
Dijital atak başlıyor

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036981 1,13 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060826 0,99 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,404075 0,97 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052209 0,92 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039580 0,87 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024183 2,35 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014343 1,59 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030747 0,87 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056730 0,85 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,393705 0,76 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036658 0,93 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062786 0,73 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046085 0,69 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,832500 0,68 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077329 0,68 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,049295 1,86 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,998021 0,78 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,683956 0,72 HSBC Portföy Değ. Fon 81,249185 0,50 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,069899 0,50 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035077 1,90 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,104099 1,81 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,056577 1,59 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022304 0,95 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,300914 0,89 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036826 1,92 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021864 1,90 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025639 1,86 Deniz Port. Altın Fonu 0,032392 1,85 Ak Portföy Altın Fonu 0,058913 1,84 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,051058 0,19 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,593515 0,19 ING Portföy Para Piyasası Fonu 86,202695 0,19 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,025286 0,19 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,581939 0,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FonlarKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5