Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,592396 1,42 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025948 1,38 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,923930 1,33 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,044516 1,28 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,152655 1,19 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025470 2,98 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022244 1,79 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015322 0,93 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030655 0,65 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056473 0,51 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,078456 1,08 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,885396 0,99 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019508 0,92 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,134521 0,90 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023732 0,87 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,133538 2,10 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070935 1,40 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,250306 0,76 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,345266 0,68 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,060878 0,63 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,149360 2,35 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036419 2,31 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,090071 1,90 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,131584 0,91 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022171 0,87 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038325 2,35 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026594 2,30 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022674 2,27 TEB Portföy Altın Fonu 0,064776 2,27 Deniz Port. Altın Fonu 0,033597 2,27 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,019748 0,07 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,051351 0,06 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,054539 0,06 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 64,296806 0,06 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,585298 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

