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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,460675 0,72...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,460675 0,72 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,045456 0,53 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 557,520969 0,37 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,189692 0,36 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,022445 0,29 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015595 1,78 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022291 0,21 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023978 0,19 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,479041 1,09 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035766 0,66 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027348 0,58 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033346 0,22 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018754 0,09 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,022060 0,55 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,188829 0,34 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,274036 0,27 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,035475 0,24 İş Portföy İki. Değ. Fon 8,194753 0,21 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025627 0,60 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,016037 0,10 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038361 0,07 Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,283293 0,07 KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,326813 0,07 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 86,796250 0,08 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,019757 0,07 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 18,962528 0,06 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,603697 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,332990 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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