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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026158...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026158 0,79 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,153856 0,69 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,044801 0,62 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,072157 0,58 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039803 0,57 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024098 0,50 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056254 0,31 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,484676 0,30 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,278064 0,24 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,195564 0,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 49,285112 1,42 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028002 1,27 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019703 1,11 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048854 1,07 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 62,957687 1,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,138324 1,61 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,030909 0,87 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,071331 0,66 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,117235 0,64 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,248621 0,64 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,113134 1,33 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025942 1,23 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,298098 1,05 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,989351 0,80 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,881202 0,39 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,531292 0,06 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 18,974494 0,06 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,025462 0,06 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,054607 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,051415 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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