Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,463147 0,67 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,021517 0,57 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,644312 0,50 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,190145 0,47 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 6,531810 0,46 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015329 0,47 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,635061 0,41 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,492859 0,28 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,200774 0,25 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,283519 0,11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051411 6,36 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101861 6,33 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,109882 4,22 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,051593 4,06 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,195754 4,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,170348 2,30 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,356155 2,24 ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,280969 2,20 HSBC Portföy Değ. Fon 86,554958 2,04 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,584379 1,85 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026685 2,57 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,475862 1,91 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,334172 1,85 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,898854 1,68 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039169 1,61 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,350077 0,08 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,532556 0,07 ING Portföy Para Piyasası Fonu 87,060930 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,051545 0,06 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,608749 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

