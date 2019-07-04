Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa moda Trabzon dünya mersin
Çöpten çıkan sanat
Çöpten sanat yaptılar
Manisa'da bağlar beyaza büründü
Bağlar beyaza büründü!
TÜVTÜRK Klasik Otomobil Festivali'nde
TÜVTÜRK festivalde!
ÇAYKUR'dan “Hayde çaya bakalım“ kampanyası
ÇAYKUR'dan kampanya
Islak zemin için özel ürün
Islak zemin için özel ürün

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,045882 0,54...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,045882 0,54 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,465086 0,52 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,647003 0,45 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,190896 0,42 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 147,057122 0,28 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024394 0,72 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,423282 0,18 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,245405 0,14 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,554271 0,14 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,659645 0,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,190170 0,36 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062767 0,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,035699 0,32 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,022568 0,16 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,202189 0,09 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,056561 0,07 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,049720 0,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035362 1,54 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,113933 1,30 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,064196 1,29 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,016149 0,14 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,017570 0,12 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 23,085729 1,70 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037186 1,57 ING Portföy Altın Fonu 0,028640 1,55 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021998 1,54 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 231,925910 1,53 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,054808 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,051609 0,06 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,588201 0,06 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,610710 0,06 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,019841 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5