Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar TCMB Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır Basketbol istanbul
Anzer balının kilosu bin lira oldu
Kilosu bin lira oldu
Rekabet Kuruluna başvuru
Rekabet Kuruluna başvuru
Gıda israfı uyarısı
Gıda israfı uyarısı
Rota İstanbul
Rota İstanbul
İhracatın gözdesi
İhracatın gözdesi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 542,930451 0,56...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 542,930451 0,56 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,364335 0,38 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,094255 0,27 Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,416612 0,23 OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 1,158208 0,21 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014773 1,54 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021343 0,31 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,637795 0,17 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,680814 0,14 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,422998 0,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105454 3,61 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053313 3,60 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019594 1,11 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,079255 1,10 Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,021273 0,97 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Değ. Fon 87,191486 0,52 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,028622 0,48 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,019100 0,47 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,101364 0,46 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,948898 0,44 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,257015 0,26 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034946 0,25 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,103534 0,24 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,053945 0,24 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,017610 0,19 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,062113 0,26 İş Portföy Altın Fonu 0,028513 0,26 Ak Portföy Altın Fonu 0,058617 0,25 Garanti Portföy Altın Fonu 0,072307 0,25 Deniz Port. Altın Fonu 0,032238 0,25 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,051736 0,19 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,589625 0,18 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,019888 0,18 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,019893 0,18 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,614591 0,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5