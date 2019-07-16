Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 554,610171 1,38 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036624 0,55 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051852 0,46 ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 2,029733 0,45 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041298 0,45 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055883 0,76 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,393689 0,72 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030258 0,49 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023840 0,48 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022224 0,15 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036725 1,60 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 70,211584 1,23 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063992 1,22 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074003 0,77 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027087 0,70 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,031524 0,96 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,752272 0,29 Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon 0,018029 0,28 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,050120 0,27 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,053212 0,25 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021928 0,44 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,291191 0,38 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,987428 0,37 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,108350 0,36 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,371347 0,27 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,430555 1,33 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,389008 1,25 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 234,414310 0,73 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 87,804866 0,25 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,592487 0,24 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,055205 0,24 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,051988 0,24 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,759552 0,24

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

