Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025934 0,84 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,916230 0,57 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,044526 0,56 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,061383 0,43 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,579604 0,42 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,647562 0,40 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,672446 0,32 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,692934 0,32 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,566197 0,31 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,254753 0,31 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101956 3,44 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051620 3,25 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041853 2,96 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,109648 2,16 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053675 2,12 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,175169 1,89 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,357602 1,39 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042077 1,25 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,252317 1,24 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,586305 1,24 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026601 1,71 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,320295 1,69 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,334570 1,65 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,017129 1,26 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,895930 1,14 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,079139 0,91 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,344962 0,34 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 234,133037 0,12 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 87,931353 0,08 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,052051 0,06 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,593215 0,06 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020013 0,06 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,055272 0,06

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