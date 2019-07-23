Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036655 0,84 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026057 0,71 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039244 0,69 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,376765 0,68 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059213 0,67 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014555 0,92 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055588 0,73 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021790 0,67 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030125 0,63 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023781 0,54 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,416287 1,46 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036324 1,40 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063086 0,99 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,499108 0,91 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073116 0,80 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,050005 1,20 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070988 0,68 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,219327 0,44 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,980634 0,43 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,028980 0,39 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014887 0,79 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040207 0,76 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,443135 0,70 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,287749 0,67 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021927 0,66 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,720691 2,11 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,450127 0,68 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 235,386103 0,60 TEB Portföy Altın Fonu 0,063347 0,22 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,539258 0,08 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,365988 0,07 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020074 0,06 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,025844 0,06 ING Portföy Para Piyasası Fonu 88,205749 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

