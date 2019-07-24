Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026253 0,75 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,044875 0,56 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,594872 0,54 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,061873 0,52 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,153615 0,51 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014740 1,27 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,378030 0,52 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,519385 0,43 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,306237 0,40 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,579283 0,35 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105198 2,29 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053108 2,21 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 37,637809 1,83 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,020088 1,79 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,021806 1,72 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,223210 1,24 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,614291 0,96 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,364648 0,86 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,058677 0,83 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042786 0,79 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027144 1,17 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,303932 0,71 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,691020 0,57 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040365 0,39 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,364814 0,28 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,833143 0,57 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,467768 0,08 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 88,261085 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,420234 0,06 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,595361 0,06 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020086 0,06 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,055470 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

