Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,693790 2,17 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,477234 1,07 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,667460 1,02 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026765 0,97 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,045522 0,67 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,271218 0,20 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,694189 0,19 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,587395 0,19 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,714863 0,19 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,440944 0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,502365 1,24 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,289037 0,36 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,053311 0,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,072520 0,70 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,253425 0,52 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010145 0,38 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,028974 0,28 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,023050 0,23 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,994791 0,14 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,388138 0,07 Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,304922 0,06 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,378852 0,06 Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,397469 0,06 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020110 0,06 TEB Portföy Para Piyasası Fonu 343,739221 0,06 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,596075 0,06 ING Portföy Para Piyasası Fonu 88,367707 0,06 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,055536 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)