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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,682890 0,25...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,682890 0,25 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,486104 0,22 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,198739 0,13 Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,022973 0,12 Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 1,447787 0,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,950298 0,82 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020777 0,42 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,055243 0,37 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,104229 0,29 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,327359 0,12 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,032342 0,45 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,038571 0,20 Actus Portföy 2019 Yatırım Dön. Değ. Fon 1,547386 0,13 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,050703 0,13 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,023057 0,10 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,015063 0,47 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,012798 0,32 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031643 0,12 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,017993 0,10 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,016616 0,10 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,408357 0,07 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,598170 0,06 ING Portföy Para Piyasası Fonu 88,693611 0,06 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020180 0,06 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 19,354383 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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