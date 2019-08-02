Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,058535 1,06 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051832 0,88 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,977619 0,85 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,348421 0,83 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039161 0,82 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,054588 1,14 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,333148 0,95 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029558 0,84 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021282 0,22 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,512165 0,11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044373 0,69 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,339901 0,54 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,451420 0,47 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039268 0,41 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,342718 0,33 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,233764 0,59 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,967821 0,48 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070430 0,41 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,102959 0,41 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,038715 0,37 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027778 1,66 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,280853 1,10 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021647 0,96 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,089943 0,79 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,981878 0,76 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020192 0,06 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,055759 0,06 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,598510 0,06 ING Portföy Para Piyasası Fonu 88,741926 0,05 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 110,625497 0,05





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



