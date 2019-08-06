Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,121357 0,17 Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,441539 0,11 Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 341,311891 0,10 Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,021321 0,09 Yapı Kredi Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,071270 0,08 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025243 1,36 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,439254 0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,857647 0,24 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,120959 0,21 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,238488 0,39 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,609723 0,21 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,768720 0,15 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,053925 0,10 Actus Portföy 2019 Yatırım Dön. Değ. Fon 1,551067 0,08 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035617 0,78 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,123991 0,74 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,073171 0,61 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018095 0,19 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,016704 0,14 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 236,327085 1,01 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,460179 0,90 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022130 0,78 TEB Portföy Altın Fonu 0,063232 0,75 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026004 0,74 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,543231 0,06 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,599890 0,06 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 110,866217 0,05 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020238 0,05 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,055884 0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

