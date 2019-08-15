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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,050884 0,63 İstanbul...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,050884 0,63 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035140 0,60 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 528,839332 0,57 ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 2,115522 0,50 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,481715 0,47 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013535 4,20 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020388 1,20 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025301 0,41 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,222907 0,27 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,447372 0,27 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,026025 1,32 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 52,144080 1,21 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,478526 0,92 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,591319 0,88 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,055000 0,76 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,264243 2,93 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,745275 0,97 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,019240 0,72 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,359085 0,64 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,052790 0,63 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026780 0,80 Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,183933 0,43 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036300 0,38 Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,415073 0,36 Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,169988 0,34 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,759572 1,53 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,834467 1,24 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 239,040341 1,23 İş Portföy Altın Fonu 0,029594 0,37 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038184 0,35 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020335 0,32 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,056155 0,31 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,602793 0,31 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 19,495280 0,31 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,052852 0,30

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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