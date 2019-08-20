Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 544,904571 1,65 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,545642 1,01 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,898901 0,97 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,061134 0,96 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,906758 0,91 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013954 2,86 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,265898 1,96 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021883 1,02 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029378 0,84 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,054890 0,78 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,033914 2,78 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071998 2,35 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033740 2,13 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 66,638324 2,05 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,060234 1,99 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,979575 2,58 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070440 1,13 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,045371 0,91 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,968063 0,76 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010043 0,36 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,098427 0,78 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,275256 0,74 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021640 0,73 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,817801 0,70 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,983745 0,61 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 246,245437 1,51 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,511875 1,31 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,304239 0,98 İş Portföy Altın Fonu 0,030092 0,23 TEB Portföy Altın Fonu 0,065633 0,21 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,547102 0,05 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020388 0,05 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,056303 0,05 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,604397 0,05 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,019726 0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

