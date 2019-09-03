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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,483672...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,483672 0,63 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,685003 0,56 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,199613 0,52 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,045698 0,41 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 18,431397 0,37 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022876 0,41 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,525043 0,29 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,686707 0,27 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,235668 0,26 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,319583 0,22 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049453 3,16 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,097516 3,02 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018677 2,12 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,023693 2,11 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,739561 2,08 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041628 1,26 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,584516 1,19 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,359352 1,18 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,252867 1,17 HSBC Portföy Değ. Fon 88,283025 1,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028680 2,23 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038120 1,22 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,074126 1,17 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,312102 0,95 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031730 0,92 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,550880 0,06 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,778185 0,05 ING Portföy Para Piyasası Fonu 90,122228 0,05 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,056691 0,05 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,053339 0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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