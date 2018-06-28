Katı yakıt istatistikleri

ANKARA (AA) - Katı yakıtlarda nisanda en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, katı yakıtların nisanda toplam satılabilir üretim miktarları, taş kömüründe 81 bin 93 ton, taş kömürü kokunda 360 bin 405 ton ve linyitte 6 milyon 897 bin 492 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 473 bin 677 ton, taş kömüründe 2 milyon 392 bin 464 ton ve taş kömürü kokunda 421 bin 865 ton olarak hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,4 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, taş kömürü kokunda yüzde 85,4 ve linyitte yüzde 106,5 olarak kayıtlara geçti.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürünün yüzde 51,5'inin termik santrallere, yüzde 19,7'sinin kok tesislerine ve yüzde 8,2'sinin demir çelik haricindeki sanayiye gönderildiği belirlendi.

Linyit teslimatının yüzde 89,5'i termik santrallere ve yüzde 6,2’si demir çelik haricindeki sanayiye, taş kömürü koku teslimatının yüzde 96,8’i ise demir çelik sanayisine yapıldı.



