Katı yakıt istatistikleri

ANKARA (AA) - Katı yakıtlarda mayıs ayında en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, katı yakıtların mayısta toplam satılabilir üretim miktarları, taş kömüründe 111 bin 377 ton, linyitte 6 milyon 491 bin 580 ton ve taş kömürü kokunda 375 bin 453 ton oldu.

Teslimat miktarları ise taş kömüründe 2 milyon 687 bin 330 ton, linyitte 6 milyon 624 bin 789 ton ve taş kömürü kokunda 460 bin 805 ton olarak hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 4,1 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, taş kömürü kokunda yüzde 81,5 ve linyitte de yüzde 98 olarak gerçekleşti.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürü teslimatının yüzde 50,2'si termik santrallere, yüzde 22,9'u kok tesislerine, yüzde 8,1'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Linyit teslimatının yüzde 89,7'si termik santrallere ve yüzde 5,9'u demir-çelik haricindeki sanayiye, taş kömürü koku teslimatının yüzde 97,5'i de demir-çelik sanayisine gerçekleştirildi.









