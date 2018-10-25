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Katı yakıt istatistikleri

- Ağustosta en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

Katı yakıt istatistikleri
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ANKARA (AA) - Katı yakıtlarda ağustos ayında en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, katı yakıtların ağustosta toplam satılabilir üretim miktarları linyitte 6 milyon 497 bin 759 ton, taş kömürü kokunda 381 bin 40 ton ve taş kömüründe 99 bin 851 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 668 bin 644 ton, taş kömüründe 3 milyon 16 bin 299 ton ve taş kömürü kokunda 416 bin 838 ton olarak hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,3 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, taş kömürü kokunda yüzde 91,4 ve linyitte de yüzde 97,4 oldu.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürü teslimatının yüzde 61'i termik santrallere, yüzde 16'sı kok tesislerine, yüzde 5,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Linyit teslimatının yüzde 89,5'i termik santrallere ve yüzde 6,6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye, taş kömürü koku teslimatının yüzde 98,2'si de demir-çelik sanayisine gerçekleştirildi.

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