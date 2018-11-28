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Katı yakıt istatistikleri

- Eylülde en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

Katı yakıt istatistikleri
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ANKARA (AA) - Katı yakıtlarda eylül ayında en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, katı yakıtların eylülde toplam satılabilir üretim miktarları linyitte 7 milyon 22 bin 109 ton, taş kömürü kokunda 367 bin 604 ton ve taş kömüründe 104 bin 144 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 936 bin 405 ton, taş kömüründe 3 milyon 168 bin 987 ton ve taş kömürü kokunda 385 bin 206 ton olarak hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,3 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, taş kömürü kokunda yüzde 95,4 ve linyitte de yüzde 101,2 oldu.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürü teslimatının yüzde 52,7'si termik santrallere, yüzde 17'si kok tesislerine, yüzde 5,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

Linyit teslimatının yüzde 87,8'i termik santrallere ve yüzde 6,9'u demir-çelik haricindeki sanayiye, taş kömürü koku teslimatının yüzde 96,9'u da demir-çelik sanayisine gerçekleştirildi.

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Katı YakıtKatı Yakıt IstatistikleriTÜİKTürkiye İstatistik Kurumu
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