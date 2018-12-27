Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon Bursa dünya festival
Yerli üretene indirim
Havlu yüz güldürdü
Havlu yüz güldürdü
Toparlanma bekliyoruz
Toparlanma bekliyoruz
Ticarette sigorta devri
Ticarette sigorta devri
Siberde önemli adım
Siber adım atıldı

Katı yakıt istatistikleri

- Ekimde en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

Katı yakıt istatistikleri
banner17

ANKARA (AA) - Katı yakıtlarda ekim ayında en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, katı yakıtların ekimde toplam satılabilir üretim miktarları linyitte 7 milyon 641 bin 913 ton, taş kömürü kokunda 375 bin 498 ton ve taş kömüründe 113 bin 188 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 7 milyon 167 bin 318 ton, taş kömüründe 3 milyon 399 bin 397 ton ve taş kömürü kokunda 422 bin 431 ton olarak hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,3 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, taş kömürü kokunda yüzde 88,9 ve linyitte de yüzde 106,6 oldu.

Katı yakıtları teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürü teslimatının yüzde 50,9'u termik santrallere, yüzde 17,3'ü kok tesislerine, yüzde 5,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

Linyit teslimatının yüzde 86,8'i termik santrallere ve yüzde 8,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye, taş kömürü koku teslimatının yüzde 97,1'i de demir-çelik sanayisine gerçekleştirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Katı Yakıt IstatistikleriKatı YakıtlarLinyit KömürüTürkiye İstatistik Kurumu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1