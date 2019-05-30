Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin dünya Trabzon
Dev şirket ABD'ye dava açtı
Dev şirket ABD'ye dava açtı
Viaport Turizm Jeneratörü
Viaport Turizm Jeneratörü
WhatsApp hattı kurdu!
WhatsApp hattı kurdu!
İhracatlık kirazda fiyat üreticiyi sevindirdi
Üreticinin yüzü güldü!
Yunan ekonomisine erken seçim dopingi
Ekonomiye seçim dopingi

Katı yakıt istatistikleri

- Mart ayında en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

Katı yakıt istatistikleri
banner17

ANKARA (AA) - Katı yakıtlarda martta en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, martta katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları linyitte 6 milyon 284 bin 245 ton, taş kömürü kokunda 385 bin 817 ton ve taş kömüründe 108 bin 398 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 212 bin 659 ton, taş kömüründe 2 milyon 791 bin 516 ton ve taş kömürü kokunda 444 bin 256 ton olarak hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,9 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, taş kömürü kokunda yüzde 86,8 ve linyitte ise yüzde 101,2 oldu.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürü teslimatının yüzde 57,4'ü termik santrallere, yüzde 21,7'si kok tesislerine, yüzde 6,3'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

Linyit teslimatının yüzde 89,2'si termik santrallere ve yüzde 7,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye, taş kömürü koku teslimatının yüzde 97'si de demir-çelik sanayisine gerçekleştirildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Katı Yakıt IstatistikleriTÜİK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5