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Katı yakıt istatistikleri

- Nisan ayında en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

Katı yakıt istatistikleri
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ANKARA (AA) - Katı yakıtlarda nisanda en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisanda katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 6 milyon 274 bin 796 ton, taş kömürü kokunda 372 bin 874 ton ve taş kömüründe 100 bin 496 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 5 milyon 896 bin 964 ton, taş kömüründe 2 milyon 181 bin 557 ton ve taş kömürü kokunda 410 bin 757 ton olarak hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 4,6 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, taş kömürü kokunda yüzde 90,8 ve linyitte ise yüzde 106,4 oldu.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürü teslimatının yüzde 51,7'si termik santrallere, yüzde 23'ü kok tesislerine, yüzde 7,9'u demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

Linyit teslimatının yüzde 88,1'si termik santrallere ve yüzde 8,6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye, taş kömürü koku teslimatının yüzde 97,2'si de demir-çelik sanayisine gerçekleştirildi.

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Katı YakıtTÜİKTürkiye İstatistik Kurumu
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