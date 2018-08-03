"Katılım bankacılığı Batı ülkelerinde ilgi odağı oldu"

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Batı ülkelerinde katılım bankalarına olan ilginin 2007-2008 yıllarında yaşanan finans krizinden sonra artmaya başladığını belirterek, "Faizsiz ya da İslami finans o yıllardan itibaren Batılı ülkelerin ilgi odağı oldu." dedi.

İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, katılım bankacılığının Türkiye’deki gelişiminde önemli katkıları olan ve finans sektörünün duayenleri arasında kabul edilen Albaraka Türk’ün merhum genel müdürü Adnan Büyükdeniz'in anıldığı "Adnan Büyükdeniz Dersi: Bankacılık ve Finans" başlıklı bir program düzenledi.

Moderatörlüğünü İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Özel'in yaptığı programa, Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku ve İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan konuşmacı olarak katıldı. Programın açılış konuşmasını ise üniversitenin İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan yaptı.

Melikşah Utku, programdaki konuşmasında, Adnan Büyükdeniz'in Türkiye'de katılım bankacılığının gelişiminde önemli katkıları olduğunu söyledi.

Katılım bankacılığının doğru bir isimlendirme olduğunu belirten Utku, isim değişikliğinin olumlu etkilerini zaman içerisinde görmeye başladıklarını ifade etti.

Batı ülkelerinde katılım bankalarına olan ilginin 2007-2008 yıllarında yaşanan finans krizinden sonra artmaya başladığını belirten Utku, "Faizsiz ya da İslami finans o yıllardan itibaren Batılı ülkelerin ilgi odağı oldu. Aslında bu modelin her yerde uygulanabilirliği var. Finansman ve fonlama metodolojisi riskleri daha farklı dağıttığı ve yönettiği için katılım bankacılığı sistemi konvansiyonel bankacılık modeli olarak kullanılabilir hale gelmeye başladı." diye konuştu.





- "Katılım bankacılığında potansiyelimiz var"





Katılım bankacılığının artık tüm dünyada yaygınlaştığına değinen Utku, Rusya ve İngiltere'de farklı isimlerde katılım bankaları olduğunu, Fas'ta ise tamamen katılım bankacılığı şeklinde mevzuat oluşturulduğunu anlattı.

Utku, Türkiye'de de katılım bankacılığının hızlı bir şekilde geliştiğini belirterek, "Bu alanda potansiyelimiz var. 1999 yılına kadar katılım bankacılığı bir öğrenme dönemi yaşadı. Kanun koyanlar, bankacılar ve müşteriler katılım bankacılığını bilmiyorlardı. 1999'dan sonra mevcut altyapı düzelmeye başladı. Sektör büyüdü. Şu anda bankacılık sektörünün yaklaşık yüzde 6'lık kısmını katılım bankaları oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin katılım bankacılığı alanına eğilmesi ve akademik çevrelerin bu alanı eleştirmesi gerektiğini dile getiren Utku, "Eleştiri olmazsa İslami finans çok daha farklı yönlere gider. Bu alanda düzeltici mekanizmaları doğru şekilde kurgulamamız lazım." dedi.

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan ise "Anma toplantılarımızda andığımız kişilerin düşüncelerine, iddialarına, hedeflerine ve ideallerine katkıda bulunacak şekilde akademik tespitlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Adnan Büyükdeniz hem vakfımızın hem de üniversitemizin kurucuları arasında yer alıyor. Adnan Büyükdeniz'i önemli kılan en önemli şey düşüncelerini hayata geçirme noktasındaki kararlılığı ve mücadelesidir." diye konuştu.