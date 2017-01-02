Katılım bankacılığını en iyi uygulayan seçildi

Albaraka Türk, 2016’da Bahreyn’de 23’ncüsü düzenlenen Dünya İslami Bankacılık Konferansı’nda “Türkiye’de Katılım Bankacılığını En İyi Uygulayan Banka” seçilerek büyük bir başarıya imza attı. Albaraka Türk adına ödül törenine katılan Finansal Kurumlar Müdürü Mustafa Çetin, ödülü Bahreyn Merkez Bankası Başkanı Rasheed Mohammed Al Maraj’dan aldı.

“Gelişime ve değişime açık bir kurum olarak Albaraka Türk'ün, Türk bankacılık sistemi ve dünyadaki bankacılık sisteminin içerisindeki yeri ve geleceğini, yaklaşık dört yıl önce planladık. Yatırımlarımız ve hayata geçirdiğimiz projelerimizle planlarımızı adım adım hayata geçirdik. Şubeleşmenin yanı sıra, dijital platformlarda gelişen, doğrudan müşterinin ihtiyaçlarını dikkate alarak hızlı çözümler sunabilen, teknolojik bir hizmet bütünlüğü ile katılım bankacılığında önemli bir fark yarattık. Bu ödül, uzun dönemli stratejik planlamalarımız doğrultusunda hayata geçirdiğimiz bu yatırımlarımızın ve projelerimizin ne kadar isabetli olduğunun da bir kanıtıdır” dedi .

Böylesine önemli bir ödüle layık görüldükleri için çok mutlu olduklarını ifade eden Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku,Albaraka Türk'ün,

Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdikleri işlerin ilk karşılığını böylesine önemli bir ödül ile almanın onur verici olduğunu belirten Melikşah Utku, “Katılım bankacılığı sektörü adına önemli değerler yarattığımız projeler ile müşterilerimiz için en iyisini sunmaya, bugün olduğu gibi yarın da devam edeceğiz. Bu ödüle layık olmak için tüm Albaraka Türk ailesi olarak, daha çok çalışmayı ve yenilikçi vizyonumuzla dünyadaki diğer katılım bankalarına da örnek olacak işlere imza atmayı sürdüreceğiz” diyerek, Albaraka Türk'ün yeni başarılar için hazır olduğunun altını çizdi.

Dünya İslami Bankacılık Ödülleri, her sene düzenlenen ödül töreninde; finansal denge, finansal performans ve siyasi ve sosyal sorumluluk skorlarına göre yapılan değerlendirmeler sonucunda, katılım bankalarına veriliyor. Ödüller toplanan skora göre global, bölgesel ve ülke bazında olmak üzere üç kategoride sahiplerini buluyor.