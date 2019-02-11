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Katılım bankacılığının payını büyüteceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,"Bankacılık sektörünü istediğimiz seviyeye çıkarırken, katılım bankacılığının payını da büyüteceğiz" dedi.

Katılım bankacılığının payını büyüteceğiz
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankacılık sektörünü istedikleri seviyeye çıkarırken, katılım bankacılığının payını da büyüteceklerini bildirdi.
Albayrak, Katılım Bankaları Birliği yönetimiyle gerçekleştirdikleri toplantıya ilişikin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, toplantının oldukça verimli geçtiğini ifade eden Albayrak, "Bankacılık sektörünü istediğimiz seviyeye çıkarırken, katılım bankacılığının payını da büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
TwitterKatılım BankacılığıHazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
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