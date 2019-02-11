ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankacılık sektörünü istedikleri seviyeye çıkarırken, katılım bankacılığının payını da büyüteceklerini bildirdi.
Albayrak, Katılım Bankaları Birliği yönetimiyle gerçekleştirdikleri toplantıya ilişikin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, toplantının oldukça verimli geçtiğini ifade eden Albayrak, "Bankacılık sektörünü istediğimiz seviyeye çıkarırken, katılım bankacılığının payını da büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.
Katılım bankacılığının payını büyüteceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,"Bankacılık sektörünü istediğimiz seviyeye çıkarırken, katılım bankacılığının payını da büyüteceğiz" dedi.
11 Şubat 2019 Pazartesi 20:48
ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankacılık sektörünü istedikleri seviyeye çıkarırken, katılım bankacılığının payını da büyüteceklerini bildirdi.