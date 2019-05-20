Katılım Bankaları'ndan ekonomiye destek atağı

Türkiye’de büyümesini sürdüren katılım bankacılığı 2018 yıl sonu itibari ile net karlılık da yüzde %34 artış gösterdi. Katılım bankacılığının geçen yıl aktif büyüklüğü yüzde 29 yükselişle 207 Milyar TL’ye ulaştı. Bu da bankacılık sektöründen alınan payı yüzde 5,3 seviyelerine taşıdı.



Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin 18.Genel Kurul Toplantısında açıklamalar da bulunan Metin Özdemir , 2018 yılı içerisinde finans ve ekonomi alanlarında yerel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.



“Geçtiğimiz yılın ikinci yarısı itibari ile küresel ticaretteki korumacı yaklaşımlar nedeni ile küresel ekonomik faaliyetler ivme kaybetti. Özellikle FED’in faiz artırımlarını sürdürmesinin gelişmekte olan ekonomilerde borçlanma maliyetlerini artırdığına değinen Özdemir , AVRO bölgesinde yavaşlamanın 2018 yılının ikinci yarısında belirgin hale geldiğine dikkat çekti”



Türkiye ekonomisinde 2018 yılını da değerlendiren Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Özdemir “ Yurt içi ve yurt dışında finansman maliyetleri artarken büyüme eğilimi zayıfladı. Buna rağmen , bankaların güçlü yapısı nedeni ile , bankalarımızın aktif yapısı sınırlı olarak etkilendi. Fakat artık yurtiçinde finansal koşulların tekrar ılımlı seyretmesi ile birlikte , büyüme ve karlılıkta sürdürülebilir yapıların yakalanacağını bekliyoruz “ dedi.



Tüm bu süreçte katılım bankalarının ekonomiye desteğini artırarak devam edeceğini belirten Özdemir , özellikle bu süreçte başta KOBİ’ler olmak üzere ülkemize katma değer katan ihracata odaklı , ithal ikamesi ürünlerin en önemli desteğinin katılımbankaları olacağını belirtti.



Ekonomi yönetimi ile beraber yol alıyoruz



Katılım bankaları olarak ekonomi yönetimi ile uyumlu çalışmalarına değinen Özdemir . “Önceliğimiz ülke bilançosu olacaktır. Daima milletimizden ve devletimizden yana tavrımızı koyacağız.” dedi.



Türkiye'de faizsiz finansın yüksek potansiyeli var



Genel Kurul’da açıklamalarda bulunan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ; Kendine özgü ilkeleri ve faaliyet yapısı ile faizsiz finans alanının , Türkiye için değerinin büyük olduğunu söyledi.



Akben şu bilgileri verdi : “ Katılım bankaları Mart 2019 verilerine göre 229,2 milyar TL büyüklüğe ulaşmıştır. Katılım bankalarının kullandırdığı krediler 123,7 Milyar TL düzeyinde olup ,sektör içerisindeki payı yüzde 4,6 dır. Özellikle KOBİ’lerdeki kredi kullandırma oranının yüzde 6,3 seviyesinde olmasının Katılım bankalarının KOBİ’lerin fon kaynaklarına ulaşmalarında önemli bir rol üstlendiğini göstermektedir.



Faizsiz finans prensipleri kurumsal yapıya geçiyor



BDDK Başkanı Akben, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ‘nde kurulmuş olan Merkezi Danışma Kurulu’nun çalışmalarına da değinerek; “Merkezi Danışma Kurulu çalışmalarına başladı ve Merkezi Danışma Kurulu’nun kurulması sonrasında şimdi de katılım bankaları nezdindeki danışma kurullarının yasal altyapı çalışmalarına başlandı. Halihazırda görüş alma süreci devam edenTebliğ Taslağı’nın, en yakın zamanda yürürlüğe gireceğini düşünüyoruz. Bu tebliğ taslağı sayesinde katılım bankalarının faizsiz finans prensiplerine uyum süreçleri, Türkiye’de ilk defa yasal ve kurumsal bir yapıya kavuşacaktır”dedi.



İstanbul Finans Merkezi çalışmaları hızlandı



İstanbul Finans Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Akben “İstanbul Finans Merkezi projesinin inşaatları hızla sürdürülüyor ve teknik altyapı konusunda çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu’nda da hem Finans Merkezi , hem de katılım bankaları ile ilgili ciddi çalışmalarımız var.” dedi.