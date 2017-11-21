Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Jolly Tur Elif Karabulut Ev yangını Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN)
180 milyon liralık yatırım
180 milyon liralık yatırım
Katar'la e-ticaret başlıyor
Katar'la e-ticaret başlıyor
Bir asırdır turist çekiyor
Bir asırdır turist çekiyor
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı

Katılım bankalarının 9 aylık karı 1,2 milyar oldu

Katılım bankalarının net karı, bu yılın 9 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 1 milyar 164 milyon lira oldu

Katılım bankalarının 9 aylık karı 1,2 milyar oldu

İSTANBUL (AA) - Ali Atar - Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankaları Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım'ın konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü bu yılın eylül sonu itibarıyla 148 milyar 214 milyon lira oldu. Söz konusu rakam, geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 12'lik artışa işaret etti.

Katılım bankalarının 9 aylık net dönem karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 1 milyar 164 milyon liraya ulaştı. Sektörün net karı, geçen yılın ocak-eylül döneminde ise 889 milyon lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Eylül sonu itibarıyla katılım bankalarının öz kaynakları 2016 sonuna göre yüzde 15 artarak 13 milyar 174 milyon liraya yükseldi.

Katılımda şube sayısı bini geçti

Aktif büyüklük baz alındığında, katılım bankalarının payının toplam bankacılık sektörünün yüzde 5'ine yaklaştığı görülüyor.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerine göre de ekim sonu itibariyle sektörde bin 2 şubede 14 bin 917 kişi istihdam ediliyor.

"Dördüncü çeyrekte rakamlar daha da iyi olacak"

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Bu yılın sonunda katılım bankacılığında fon artışı yüzde 30'ları bulabilir, net kar asgari 1,5 milyar dolar olur. Bu yılı iyi bir sonuçla kapatacağımızı düşünüyorum." dedi.

Akyüz, "Emlak Bankası, katılım bankası olursa üyemiz olacak. PTT'nin katılım bankası kurma düşüncesi var. TMSF'nin elindeki bankaları alanlar, belki katılım bankası kurabilirler." şeklinde konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EkonomiKatılım bankalarının Net KarıOsman Akyüz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5