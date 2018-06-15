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Katılım bankalarının karı ilk çeyrekte 514 milyon lirayı aştı

- Katılım bankalarının net karı bu yılın ilk 3 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 56,1 artarak 514,4 milyon liraya, aktif büyüklüğü de yüzde 4,3 yükselişle 166,9 milyar liraya çıktı - Katılım bankaları içinde ilk çeyrekte en fazla net karı 203 milyon 88 bin TL ile Kuveyt Türk elde etti

Katılım bankalarının karı ilk çeyrekte 514 milyon lirayı aştı

İSTANBUL (AA) - ALİ ATAR - Katılım bankalarının net karı bu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 56,1 artarak 514 milyon 433 bin liraya, aktif büyüklüğü de yüzde 4,3 yükselişle 166 milyar 880 bin liraya ulaştı.

Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankaları Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım'ın konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü bu yılın mart sonu itibarıyla 166 milyar 880 milyon lira oldu. Söz konusu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 56,1'lik artışa işaret etti.

Katılım bankalarının ilk çeyrek net dönem karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,1 artarak 514 milyon 433 bin liraya ulaştı. Sektörün net karı 2017'nin ilk çeyreğinde 329 milyon 613 bin lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Katılım bankalarının öz kaynakları da mart sonu itibarıyla 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 7,8 artarak 14 milyar 703 milyon lirayı aştı.


- En fazla net karı Kuveyt Türk elde etti


Bu yılın ocak mart döneminde katılım bankaları içinde en fazla net karı 203 milyon 88 bin TL ile Kuveyt Türk elde etti. Net karda Kuveyt Türk'ü, 97 milyon 717 bin TL ile Albaraka Türk, 90 milyon 380 bin TL ile Türkiye Finans Katılım Bankası, 68 milyon 742 bin ile Ziraat Katılım ve 54 milyon 506 bin TL ile Vakıf Katılım izledi.

Mart sonu itibarıyla 60 milyar 654 milyon liralık aktif büyüklüğü ile Kuveyt Türk, sektörün lideri olurken, 38 milyar 470 milyon liralık aktif toplamla Türkiye Finans Katılım Bankası ikinci, 37 milyar 84 milyon lira ile Albaraka Türk de üçüncü sırada yer aldı.

Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın aktif büyüklüğü ise sırasıyla 16 milyar 122 milyon lira ve 14 milyar 548 milyon lira oldu.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerine göre, katılım bankacılığı sektöründe bin 40 şubede 15 bin 119 kişi istihdam ediliyor.


- "Bankalar yeni duruma ayak uydurmaya çalışıyor"


Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörde 2018'de yüzde 20 civarında büyüme beklediklerini belirterek, bu yılın ilk çeyreğinde beklentiler doğrultusunda bir gelişme gerçekleştiğini kaydetti.

Kur artışından dolayı bilançolarda yükselme yaşandığını ifade eden Akyüz, "Faizler ve enflasyon artıyor. Makroekonomik dengelerde bozulma var. Bankalar da yeni duruma ayak uydurmaya çalışıyor. Yeni dengeler oluşacak. Mümkün olduğunca bu fırtınalı dönemi hasar almadan geçirmeye gayret ediyoruz. Finansal aktivitede çok fazla bir bozulma yok. Dikkatli ve ihtiyatlı hareket edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Akyüz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Faizsiz Finans Kanunu Taslağı hazırlandığını, taslağın seçimlerden sonra gündeme gelebileceğini bildirdi.

TKBB'nin 17. Olağan Genel Kurulu’nda katılım bankacılığına ilişkin meslek ilke ve standartları belirlemek üzere TKBB Merkezi Danışma Kurulu üyelerinin belirlendiğini hatırlatan Akyüz, kurulun faizsiz finans sektörünün olgunlaşmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

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