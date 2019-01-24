"Katılım fonları da TMSF güvencesi altında"

ANKARA (AA) - Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından, katılım bankaları nezdindeki gerçek kişilere ait fonların, mevduat bankalarında açılan tasarruf mevduatı hesaplarıyla aynı kapsam ve şartlarda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altında olduğu bildirildi.

Birlikten yapılan açıklamada, özel finans kurumlarının (ÖFK), tasarruf sahiplerinden "özel cari hesap ve katılma hesabı" adı altında topladıkları fonların, başlangıçta TMSF veya başkaca bir sigorta sisteminin kapsamına girmediği hatırlatıldı.

Taahhütlerini yerine getiremeyen İhlas Finans Kurumu AŞ'nin faaliyet izninin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından Şubat 2001'de iptal edilerek tasfiyesine karar verilmesi sonrasında, tasarruf sahipleri nezdinde ÖFK'ye karşı güven kaybı yaşandığı ve buna bağlı olarak bu kurumlardan önemli boyutlarda kaynak çıkışı gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu kaynak kaybının önlenmesi ve bu kurumlara karşı olan güvenin yeniden tesis edilebilmesi amacıyla 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nda yapılan değişiklikle, ÖFK'de gerçek kişiler adına açılan özel cari hesaplarda ve katılma hesaplarında toplanan tasarrufların güvence altına alınması amacıyla Özel Finans Kurumları Birliği nezdinde 'Güvence Fonu' oluşturulmuştur. Buna göre, adı geçen fon, birlik tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan 'Güvence Fonu Yönetmeliği' dahilinde birlik tarafından idare edilecek ve ÖFK nezdindeki özel cari hesaplar ve katılma hesaplarına ait tutarları yönetmelikte belirtilen kapsam ve şartlar dahilinde sigorta ettireceklerdir."

- "Asya Katılım için ödeme yapılmıştı"

Güvence Fonu Yönetmeliği ile birlikte ÖFK'de açılan gerçek kişilere ait özel cari hesaplar ve katılma hesaplarının, TMSF'ye benzer kapsam ve şartlarda güvence altına alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kasım 2005 başında yürürlüğe giren ve 4389 sayılı Kanun'u yürürlükten kaldıran 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile özel finans kurumlarının unvanı 'katılım bankası', Özel Finans Kurumları Birliğinin ismi ise 'Türkiye Katılım Bankaları Birliği' olarak değiştirilmiştir. Kanun'un 53'üncü maddesinde, tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonlarının (özel cari hesap ve katılma hesaplarının ortak adı) TMSF tarafından sigorta edileceği, kredi kuruluşlarının nezdindeki tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonlarını, sigortaya tabi kısım üzerinden sigorta ettirmek ve bunun üzerinden prim ödemek zorunda oldukları hükme bağlanmak suretiyle katılım bankalarında gerçek kişi müşteriler tarafından açılan katılım fonları da tasarruf mevduatı hesapları gibi, TMSF kapsamı ve güvencesi altına alınmıştır. Kanun'un geçici 18'inci maddesi ile 4389 sayılı Kanun ile kurulan Güvence Fonu tutarları da TMSF'ye devredilmiştir. Dolayısıyla, 5411 sayılı Kanun ile birlikte, katılım bankaları nezdindeki gerçek kişilere ait fonlar, mevduat bankalarında açılan tasarruf mevduatı hesaplarıyla aynı kapsam ve şartlarda TMSF güvencesi altındadır. Bundan dolayıdır ki BDDK'nin 22 Temmuz 2016 tarih ve 6947 sayılı kararı ile faaliyet izni kaldırılan Asya Katılım Bankası AŞ nezdindeki gerçek kişilere ait olan katılım fonu hesaplarının sigorta kapsamındaki tutarları TMSF tarafından ödenmiştir."