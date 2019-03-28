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Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold'un test videosu yayınlandı

- Samsung tarafından yayınlanan videoda, benzersiz tasarımı ile yeni bir mobil cihaz kategorisi yaratan katlanabilir ekranlı Galaxy Fold'un test süreci yakından görülebiliyor

Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold'un test videosu yayınlandı
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İSTANBUL (AA) - Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold'un test videosu yayınlandı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, hem bir akıllı telefon hem de bir tablet olarak kullanılabilen yeni katlanabilir ekranlı Galaxy Fold, kullanıcılara farklı bir mobil deneyim yaşatacak.

Oyun oynama, video izleme, internette gezinme ve aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırma konularında dikkat çekici bir çözüm sunan Galaxy Fold'un kullanıcılarla buluşmasına çok az zaman kaldı.

Samsung, en gelişmiş güvenilirlik laboratuvarlarında Galaxy Fold'u geniş kapsamlı testlere tabi tuttu. Bu dayanıklılık testlerinden birisi de katlanma testi oldu.

Katlanma testinde cihazlar 200 bin kez açılıp kapatılıyor. Bu rakam, bir telefonun yaklaşık 5 yıl boyunca günde 100 defa açılıp kapatılmasına denk düşüyor. Testin tamamlanması bir hafta sürüyor.

Samsung, yeni katlanabilir sonsuz ekranının ve menteşeli tasarımının dayanıklılığından emin olmak için böyle bir karar aldı.

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Samsung Electronics
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