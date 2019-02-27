Katlansa da ÖTV’ye tabi Yakın zamanda hayatımıza girmeye başlayacak olan katlanabilir cep telefonlarının vergilendirilmesi tüketiciler için önem arz ediyor. KPMG Türkiye Gümrük ve Dış Ticaret Direktörü Hakan Uçak, söz konusu cihazların gümrük idaresi tarafından cep telefonu olarak kabul edilmesi halinde Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) tabi olacakları yorumunda bulundu.

Önde gelen teknoloji firmalarının son günlerde tüketicilerin beğenisine sunduğu katlanabilir cep telefonlarının (tablet ve telefon özelliklerine sahip) Türkiye'ye ithal edilirken ne şekilde sınıflandırılacağı vergilendirme açısından büyük önem taşıyor.



KPMG Türkiye Gümrük ve Dış Ticaret Direktörü Hakan Uçak’a göre satışa sunulacak bu ürünlerin tablet olarak kabul edilmesi durumunda, ithal anında Özel Tüketim Vergisi ödenmeyecek.



Anılan eşyaların cep telefonu olarak kabul edilmesi durumunda ise, yüzde 25 oranında Özel Tüketim Vergisi ödenecek.



İthalat yoluyla ülkemize gelecek bu eşyaların vergilendirilmesinde gümrük idarelerinin bakış açısı önemli olacak. Zira ithalat anında tahsil edilecek vergilerde gümrük idaresi söz sahibi.



Gümrük idaresi tarafından benzer bir eşya için verilen bağlayıcı tarife bilgisi kararında, GSM üzerinden telefon görüşmesi yapılabilen tabletlerin cep telefonu olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.



Gümrük idaresinin bu kararından yola çıkarsak, tablet ve telefon kullanımını bir arada sunacak yeni teknolojik ürünlerin tablet olarak değil cep telefonu olarak ülkemize ithal edileceği değerlendiriliyor.