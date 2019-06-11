"Katma değerli sektörlerde yer almak zorundayız"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "İhracat rakamlarımızı artırmış olmak karlılığımıza yeteri kadar yansımıyor. Hızla katma değerli olan medikal ve savunma sanayisi gibi sektörlerde yer almak zorundayız." ifadelerini kullandı.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, Ünverdi, oda tarafından düzenlenen "Gaziantep Savunma Sanayi Stratejisi ve Yol Haritası Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, yüksek teknolojiye adaptasyon ve katma değer açısından savunma sanayisinin bir dönemeç olduğunu belirtti.

Gaziantep denilince akla dinamizm ve sinerjinin geldiğine dikkati çeken Ünverdi, şöyle devam etti:

"Çünkü şehrimiz ülkemizin devamlı olarak iki üç katı büyüyor. Gaziantep'in genetiğinde hep yeni bir şeyler yapma ve üretme çabası var ancak son dönemde karlılık konusunda istediğimiz rakamları yakalayamıyoruz. Çünkü katma değerli ürün yelpazemiz çok fazla değil. Bu sebeple ihracat rakamlarımızı artırmış olmak karlılığımıza yeteri kadar yansımıyor. Hızla katma değerli olan medikal ve savunma sanayisi gibi sektörlerde yer almak zorundayız. Bugün de bunun için bir araya geldik ve yol haritamızın hazırlıklarına başlıyoruz. Bunu yaparken de kentimizin bürokratları, siyasetçileri, iş dünyamız, akademisyenlerimiz ve tüm Gaziantepliler olarak birlikte hareket etmemiz büyük önem taşıyor. İnşallah bu birliktelik ve sinerjiyle savunma sanayisinde de başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Çünkü Gaziantep bunu hak ediyor. Bu güce ve altyapıya da sahibiz."

Ankara Gaziantepliler Birlik ve Beraberlik Derneği Başkanı Mehmet Ali Borsöken de Ankara'daki Gazianteplilerin ciddi bir potansiyele sahip olduklarını belirterek, savunma sanayisine yönelik çalışmalarda bu gücün harekete geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Gaziantep için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını dile getiren Borsöken, birlik ve beraberlik içerisinde Gaziantep adına çok güzel sonuçlar alınacağına inandığını bildirdi.

Tüm katılımcıların görüş ve önerilerini paylaştıkları toplantının sonunda, kısa ve orta vadede yapılacak faaliyetler, Gaziantep savunma sanayisi çalışma grubunun oluşturulması, yapılması gereken ön hazırlık çalışmaları belirlenerek, yol haritası oluşturuldu.

Toplantıya Ankara Gaziantepliler Birlik ve Beraberlik Derneği Başkanı Mehmet Ali Borsöken, emekli Tuğgeneral Cemal Alagöz, emekli Tümgeneral Necmettin Baykul, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Prof. Dr. Melda Çarpın, Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, GSO yönetim kurulu üyeleri, kurum yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının ve firma temsilcileri katıldı.



