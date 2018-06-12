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Katmerciler'den 24,4 milyon liralık anlaşma

- Firma ile Milli Savunma Bakanlığı arasında 24,4 milyon liralık sözleşme imzalandı

Katmerciler'den 24,4 milyon liralık anlaşma
İSTANBUL (AA) - Katmerciler Araç üstü Ekipman ve Sanayi ve Ticaret AŞ (Katmerciler) ile Milli Savunma Bakanlığı arasında 24,4 milyon liralık sözleşme imzalanarak yürürlüğe girdi.
Katmerciler'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Milli Savunma Bakanlığı ile şirketimiz arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Zırhlı/Zırhlandırılmış Dozer projesinin tedariki maksadıyla 8 Haziran'da, 24 milyon 350 bin lira bedelli sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Bu açıklama Milli Savunma Bakanlığından alınan 12 Haziran 2018 tarihli izne istinaden yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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Anahtar Kelimeler:
KAPKatmercilerMilli Savunma Bakanlığı
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