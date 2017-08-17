Katmerciler, Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarına katılacak

İSTANBUL (AA) - Katmerciler, Londra'da düzenlenecek Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarına (DSEI) katılacak.

Şirketin açıklamasına göre, dünyanın en prestijli savunma ve güvenlik fuarlarından DSEI, 12-15 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Yenilikçi ürün ve sektörel çözümleriyle dikkati çeken, ağırlıklı olarak taktik tekerlekli zırhlı araçlar ve zırhlı iş makinelerinden oluşan geniş bir savunma portföyüne sahip Katmerciler, fuarda kendi Ar-Ge merkezinde geliştirdiği yeni ürün ve teknolojileri tanıtacak.

Katmerciler, çok sayıda ülkeden askeri heyetleri, sektör profesyonellerini ve şirket temsilcilerini ağırlayacak fuarda, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayi Müsteşarlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyonla Türkiye pavyonu, N6-212 numaralı stantta misafirlerini ağırlayacak.



- Farklı ihtiyaçlara uygun çözüm



Katmerciler, DSEI'de tüm savunma portföyünün tanıtımını yapacak. Tanıtılacak araçlar içinde Türkiye'de segmentinin en güçlü zırhlı muharebe aracı durumundaki HIZIR olacak. HIZIR, mayına karşı yüksek koruma seviyesine sahip, balistik açıdan güçlendirilmiş, yüksek manevra yeteneğiyle çatışma koşulları için üretiliyor.

Şirketin NATO standartlarında geliştirdiği, yüksek balistik korumalı, el yapımı patlayıcılara karşı yüksek güvenlik sağlayan, 4x4 zırhlı personel taşıma aracı KHAN da dikkati çeken ürünlerden.

Katmerciler'in doğrudan ambulans olarak tasarlayıp geliştirdiği ve üretime hazır hale getirdiği zırhlı ambulans, DSEI Fuarında da ilgi çekmeye aday. 4x4 konfigürasyona sahip zırhlı ambulans, yüksek riskli bölgeler için ulaşım, ilk yardım ve hastaların nakli amacıyla tasarlandı.

Kompozit seramik bazlı gizli zırhlama sistemi NEFER ise, zırh çeliğiyle aynı balistik koruma seviyesini sağlarken aracı ağırlaştırmayan bir zırhlama sistemi. 4x4 off-road özelliklerine sahip araçlar üzerine, hem kırsal hem de şehir içi kullanım için optimize edilebiliyor.

Şirket, yasadışı toplumsal olayların ve gösterilerin engellenmesi ve yatıştırılmasında güvenlik güçlerine büyük kolaylık sağlayan Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) üretiminde de Türk savunma sanayisinin lider şirketi durumunda.

Katmerciler'in savunma portföyünün önemli parçası olan zırhlı iş makineleri ve diğer ürünler gamında, "koruma kalkanı, uzaktan kumandalı zırhlı paletli ekskavatör, zırhlı kazıcı yükleyici i̇ş makinesi, uzaktan kontrollü çok namlulu gaz atar sistemi, uzaktan kumandalı zırhlı belden kırmalı yükleyici i̇ş makinesi, zırhlı otobüs, zırhlı damper, zırhlı lowbed treyler, zırhlı su tankeri ve zırhlı ADR'li tanker ve kurtarma aracı" bulunuyor.