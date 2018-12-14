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"Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere sahip çıkılmalı"

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Nakkaşlıktan kilitçiliğe, yorgancılıktan çömlekçiliğe 11 dalda 123 farklı kaybolmaya yüz tutmuş mesleğimiz var. Bunlara sahip çıkmak, kaybolmalarına engel olmak hem kültürümüze sahip çıkmak hem de ekonomimize katkıda bulunmaktır”

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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Nakkaşlıktan kilitçiliğe, yorgancılıktan çömlekçiliğe 11 dalda 123 farklı kaybolmaya yüz tutmuş mesleğimiz var. Bunlara sahip çıkmak, kaybolmalarına engel olmak hem kültürümüze sahip çıkmak hem de ekonomimize katkıda bulunmaktır." ifadesini kullandı.

Palandöken yazılı açıklamasında, Türk kültürüne has kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere sahip çıkılmasının önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin tüm bölgelerinde birer kültür mirası olan kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin olduğunun altını çizen Palandöken, "Nakkaşlıktan kilitçiliğe, yorgancılıktan çömlekçiliğe 11 dalda 123 farklı kaybolmaya yüz tutmuş mesleğimiz var. Bunlara sahip çıkmak, kaybolmalarına engel olmak hem kültürümüze sahip çıkmak hem de ekonomimize katkıda bulunmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, gelişen ve değişen dünyada her şeyin fabrikasyon üretimle olmasının bu meslekleri bitirme noktasına getirdiğini belirterek, bu meslekleri icra eden esnaf ve sanatkarlara destek olup onlardan alışveriş yapılması gerektiğini vurguladı. Palandöken, kaybolmaya başlayan meslekler kollarında faaliyet gösteren esnafa ayrıcalık tanınması gerektiğini ifade etti.

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