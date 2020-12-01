Kayıp vermeden sürece atlatmayı hedefliyor

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında ziyaretçilerine kapılarını açan Kuzu Effect AVM, birinci yılını kutluyor. Pandemi nedeniyle herhangi bir yıldönümü organizasyonu gerçekleştiremeyen Kuzu Effect, şartlar normale döndüğünde açılışı kadar görkemli bir partiyle yeni yaşını kutlayacak.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında ziyaretçilerine kapılarını açan Kuzu Effect AVM, birinci yılını kutluyor. Pandemi nedeniyle herhangi bir yıldönümü organizasyonu gerçekleştiremeyen Kuzu Effect, şartlar normale döndüğünde açılışı kadar görkemli bir partiyle yeni yaşını kutlayacak.

Geçtiğimiz yıl görkemli bir açılış organizasyonu ile ziyaretçilerine kapılarını açan Kuzu Effect AVM, pandemi şartları nedeni ile birinci yaş kutlamasını bir süre erteledi. Açılışının hemen ardından başlayan Covid-19 sürecinde gerekli önlem ve tedbirleri alarak süreci yakından takip ettiklerini belirten Kuzu Effect AVM Sorumlusu Özge Kuzu, “Geçtiğimiz yıl bugünlerde çok özel isimleri sahnemizde ağırladığımız, keyifli bir organizasyon ile ziyaretçilerimize kapılarımızı açtık. Güzel tepkiler aldığımız organizasyonumuzda bini aşkın davetli ağırladık. Organizasyonumuzun hala hafızalarımızdan silinmemiş olması mutluluk verici. Açılış sürecimizin ardından pandemi süreci başladı. Devam eden pandemi süreci nedeni ile her ne kadar hayal ettiğimiz yaş günü kutlamasını yapamamanın üzüntüsünü yaşıyor olsak da ülke olarak bir an önce daha fazla kayıp vermeden bu süreci atlatıp yeniden birbirinden güzel etkinliklerle bir araya geleceğimiz günleri bekliyoruz.” diye konuştu.

Hepimiz İçin Zor Bir Yıl Oldu

Açıldıktan kısa bir süre sonra meydana gelen Covid – 19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında, kısa süreliğine de olsa kapılarını kapatmak zorunda kalan Kuzu Effect AVM yeniden açılış yaptığı 1 Haziran tarihinden itibaren her geçen gün ziyaretçi sayıları ve mağaza performansları bakımından yükselişine devam etti. Ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini ve tüm sektörlerin mevcut pandemi koşullarından bir şekilde etkilendiğini belirten Kuzu “2020 hepimiz için zor bir yıl oldu. Açılışımızın heyecanını ziyaretçilerimizle paylaşamadan, pandemi sürecine girdik. Bu zor şartları kiracılarımıza bir nebze de olsa kolaylaştırabilmek adına elimizden gelen her türlü kolaylığı sağladık. Şartlar normale döndüğünde hep birlikte yine yeni normallerle çalışmalarımıza devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz bu zor şartlara rağmen Kuzu Effect AVM olarak birçok markayı bünyemize eklemeye devam ediyoruz.” diye ekledi.

Ankara’nın en gözde lokasyonu içerisinde yer alan Kuzu Effect AVM’nin sadece marka karmasıyla değil, mimari özellikleri ile de fark yarattığını sözlerine ekleyen Özge Kuzu “Ankara’nın en yeni ve en ayrıcalıklı alışveriş merkezi olarak; ziyaretçilerimize ferah, keyifli ve şık bir alışveriş ortamı sunuyoruz. Kapılarında giriş kuyruklarının olmadığı, kalabalıktan rahatsız olmayacakları ve kendilerini özel hissettirecek bir alışveriş deneyimini yaklaşık bir yıldır ziyaretçilerimizin ayağına getirdik. Marka karmamıza, her geçen gün bu ayrıcalığı daha da hissettirecek yepyeni markalar ekledik, eklemeye de devam ediyoruz.” Diyerek sözlerini tamamladı.

Vakko, Beymen Club, Vakkorama, W Collection, İpekyol, Levi’s, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Polo Garage gibi modanın öncü markaları ile Enne, Natuzzi, Roche Bobois, Samsung, Vatan Bilgisayar gibi mobilya ve elektronik markalarını da bünyesinde bulunduran Kuzu Effect AVM aynı zamanda Ankara’nın tek Vakko Wedding mağazasını da geçtiğimiz aylarda marka karmasına dahil etmişti. Özellikle Foodland katıyla Ankaralılar’ın en gözde sosyalleşme mekanı olan Kuzu Effect AVM; Seyfi Balık, Kaygısız Meyhane, Quick China, Timboo, Lou Cafe&Bistrot ve Vakko Bistrot ile ziyaretçilerine dünya lezzetlerinin birbirinden şık alternatiflerini sunuyor.