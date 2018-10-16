Kayısı çekirdeğinden 12 milyon dolar gelir

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan Malatya'da, yılın 9 aylık döneminde 5 bin 949 ton kayısı çekirdeği içi ihraç edilerek, 12 milyon 85 bin dolar gelir sağlandı.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından 8 milyonuna sahip Malatya'da, yaklaşık 50 bin aile geçimini bu üründen sağlıyor. "Dünyanın kayısı başkenti" olarak anılan kentte kayısının yanı sıra çekirdeği de değerlendiriliyor.

2017- 2018 yılı ihracat sezonunda 94 bin 965 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştiren kentte, ülke ekonomisine 260 milyon 259 bin dolar girdi sağladı.

Kayısının meyvesinin yanında çekirdeği de kent için önemli bir ihracat kalemi oluşturuyor. Geçen yıl kentte 6 bin 100 ton kayısı çekirdeği içi ihraç edilerek, 14 milyon 743 bin 552 dolar girdisi sağlandı. Bu yılın ocak-eylül döneminde ise 5 bin 949 ton çekirdek içi ihracatı gerçekleştirilerek 12 milyon 85 bin dolar gelir elde edildi.

İç piyasada kabuklu çekirdek kilogramı 2 liradan, kabuksuz çekirdek ise 10 liradan alıcı buluyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte üretilen kayısı çekirdeğinin yaklaşık yüzde 80'nin ihraç edildiğini söyledi.

- 50 ülkeye ihracat

Bu yıl yaklaşık 50 ülkeye kayısı çekirdeği ihraç edildiğini anlatan Özcan, yılın 9 ayında bin 968 ton ihracatla Almanya'nın birinci, bin 331 ton ile İtalya'nın ikinci, 656 ton ile Hindistan'ın üçüncü sırada yer aldığını belirtti.

Özcan, kentteki yıllık çekirdek rekoltesinin kuru kayısı rekoltesinin dörtte birine tekabül ettiğine vurgulayarak, şunları kaydetti:

"100 bin ton kuru kayısı rekoltesi varsa 25 bin ton kabuklu çekirdek rekoltesi var demektir. 25 bin ton kabuklu çekirdekten ise yaklaşık dörtte bir oranında çekirdek içi kalıyor. Bizim yıllık çekirdek üretim kapasitemiz yıllık 7-8 bin ton. Yıllık ortalama ihracatımız şu an 6 bin ton civarında. Avrupa ülkeleri ve Amerika kayısı çekirdeğinde bizim için ciddi bir pazar. Çekirdek içinin kilogramı kalite ve kalibresine göre 1.5-2 dolar bandında ihraç ediliyor. Çekirdekte dünyada en önemli satıcılardan biriyiz."

Çekirdeğin işlenmeden ihraç edildiğine değinen Özcan, "İthalatçı firmalar, tüketicinin kullanabileceği ambalajlarla pazara sunuyor. Kayısı çekirdeğinin Amerika ve Avrupa pazarında ciddi bir tüketicisi var." dedi.