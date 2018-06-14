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"Kayısıyı lisanslı depo kapsamına aldık"

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Bugün 2 milyon tona yakın bir lisanslı depo kapasitesine ulaştık" - "Kayısıyı lisanslı depo kapsamına aldık ve TMO tarafından alımını da inşallah depo gerçekleştiğinde yapacağız"

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bugün 2 milyon tona yakın bir lisanslı depo kapasitesine ulaştık." dedi.

Bakan Tüfenkci, Darendeliler Derneği tarafından bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada vatandaşları selamlayan Tüfenkci, daha sonra Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi tarafından dernek binasında gerçekleştirilen iftara gitti.

Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, seçimlere az bir süre kaldığını, 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Tüfenkci, 16 Nisan'da halk oylaması yaptıklarını ve milletin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine "evet" dediklerini hatırlatarak, bunun ilk uygulamasını da 24 Haziran'da yaşayacaklarını ifade etti.

Türkiye'de lisanslı depoculuğun geliştiğini anlatan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Kayısıyı lisanslı depo kapsamına aldık ve TMO tarafından alımını da inşallah depo gerçekleştiğinde yapacağız. Türkiye çapında sadece kayısıda değil biz bunu kuru üzümde de pamukta da zeytinde de yaygınlaştırdık ve bugün 2 milyon tona yakın bir lisanslı depo kapasitesine ulaştık. Ürün İhtisas Borsasının da kuruluşunu tamamladık. İnşallah bundan sonra depolara konulan ürünler Ürün İhtisas Borsasında işlem görüp dünyaya açılmış olacak. Bunu bile göremeyen muhalefet ve cumhurbaşkanı adayları var."

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Bülent TüfenkciDarendeliler DerneğiGümrük Ve Ticaret BakanıIftarMÜSİAD
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