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Kayıtlı İhracatçı Sistemi'nin uygulanma esasları belirlendi

- Kayıtlı ihracatçı olabilmek için başvuruyla buna dair statünün sona erdirilmesine ilişkin Ticaret Bakanlığına atfedilen görev ve sorumluluklar, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge müdürlüklerince yerine getirilecek

Kayıtlı İhracatçı Sistemi'nin uygulanma esasları belirlendi
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ANKARA (AA) - Kayıtlı ihracatçı olabilmek için başvuruyla buna dair statünün sona erdirilmesine ilişkin Ticaret Bakanlığına atfedilen görev ve sorumluluklar, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge müdürlüklerince üstlenilecek.

Ticaret Bakanlığının "Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Seri No:5)" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, "Genelleştirilmiş Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" kapsamındaki Kayıtlı İhracatçı (REX) Sistemi'nin uygulanma esasları belirlendi.

Buna göre, kayıtlı ihracatçı bilgisinin paylaşımı, uygulamaya ilişkin yükümlülükleri, kayıtlı ihracatçı olabilmek için başvuru ile buna dair statünün sona erdirilmesine ilişkin Ticaret Bakanlığına atfedilen görev ve sorumluluklar, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge müdürlüklerince yerine getirilecek.

Söz konusu görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için ilgili gümrük idareleri yetkilendirilebilecek.

- Belgelerin teslimi ve reddi

Türkiye Gümrük Bölgesi'nde yerleşik olan ve kayıtlı ihracatçı olmak isteyen ihracatçılar ve eşyayı yeniden sevk edecek mükellefler, REX Sistemi için oluşturulan internet adresinden başvuru yaparak 10 iş günü içinde belgeleri teslim edecek.

Belgelerin süresi içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne teslim edilmediğinin veya başvuruda herhangi bir hata veya eksiklik bulunduğunun tespiti halinde müracaat, yetkili memur tarafından, gerekçesi REX Sistemi'nin ilgili bölümünde belirtilmek suretiyle, nüshaların teslim alındığı tarihten itibaren 3 iş günü içinde reddedilecek.

Yetkili memurun belirttiği gerekli düzeltmelerin yapılması halinde başvuru yenilenebilecek.

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