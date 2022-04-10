Kaynağı buldu araç kiralamada daha da büyüyecek

Öncülük vizyonu doğrultusunda attığı adımlarla tam 94 yıldır sektörde standartları tanımlayan; otomotiv perakendeciliği, araç kiralama ve araç paylaşımı alanlarında faaliyet gösteren Otokoç Otomotiv, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla nitelikli yatırımcılara bono satışının tamamlandığını duyurdu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Otokoç Otomotiv Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Dr. M. Önder Kutman; “Nitelikli yatırımcılara yönelik 500 milyon TL tutarında 6 aylık bono ihracı gerçekleştirdik. Piyasadan sağladığımız bu kaynağı özellikle araç kiralama işimizde kullanmayı planlıyoruz. Son dönemde reel sektörün sınırlı ihraç gerçekleştirebildiği piyasada, teklif tutarının yaklaşık üç buçuk katı talep gelmiş olup başarılı bir ihraç gerçekleştirilmiştir. Piyasa şartlarına göre yıl içerisinde ihraçlarımızı sürdürmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Otokoç Otomotiv Hakkında;

Koç Topluluğu’nun otomotiv sektöründeki ilk yatırımı olarak 1928 yılında kurulmuş olan ve otomotiv tarihini başlatan Otokoç Otomotiv, bugün; Otokoç, Avis, Avis Filo, Budget, Otokoç Sigorta, Zipcar, Otokoç 2. El, Otokoç Parça ve Lastick markalarıyla hizmet veren, Türkiye’nin en büyük otomotiv perakendeciliği, araç kiralama ve araç paylaşımı şirketidir. Otokoç çatısı altında Ford, Ford Trucks, Volvo, Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalarıyla yeni araç satışı, servis ve yedek parça hizmetleri, toptan yedek parça satışı, sigorta ve finansman, aksesuar satışı, 2. el araç satışı ve araç koruma sistemlerini, özetle tüm otomotiv çözümlerini tek çatı altında müşterilerine sunuyor. Araç kiralamada ise Avis ve Budget markalarıyla kısa dönem kiralama; Avis Filo ile operasyonel kiralama, diğer adıyla filo kiralama; Zipcar markasıyla ise saatlik kiralama yani araç paylaşımı hizmetini müşterileriyle buluşturuyor. Otokoç Otomotiv, Türkiye, Yunanistan, Azerbaycan, Macaristan, Gürcistan, Kazakistan, Ukrayna, Kuzey Kıbrıs ve Kuzey Irak’ta, “Yenilikçi mobilite çözümleri geliştiren, küresel ve lider referans noktası olma” vizyonu ile faaliyetlerine devam ediyor.