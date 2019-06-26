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Kayseri Moda, Hazır Giyim ve Tesettür Festivali

- Kentte ilk kez düzenlenecek festival, yarın başlıyor

Kayseri Moda, Hazır Giyim ve Tesettür Festivali
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KAYSERİ (AA) - Kayseri Moda, Hazır Giyim ve Tesettür Festivali yarın başlayacak.

Festivalle ilgili kentteki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Kayseri Terziler ve Konfeksiyon İmalatçıları Odası Başkanı Kenan Arslan, Dünya Ticaret Merkezi'nde yapılacak festivalin kentte ilk olma özelliği taşıdığını söyledi.

Festivalde yer alacak ürünlerin tüm kesimlere hitap ettiğini ifade eden Arslan, etkinlikler kapsamında konserler, defileler ve söyleşiler düzenleneceğini dile getirdi.

Moda, Hazır Giyim ve Tesettür Festivali'nin 30 Haziran'da sona ereceğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız festivalin yapıldığı alana ücretsiz servislerle taşınacak. Atlas Fuarcılıkla düzenlediğimiz festival sayesinde muhafazakar giyim, moda alanında öncü olan firmalarla Kayserilileri buluşturacağız. Festivalimizde bay, bayan ve çocuk giyiminin yanı sıra gelinlik, aksesuar, el sanatları gibi farklı alanların da ürünleri yer alacak. Festivale destek verenlere teşekkür ediyoruz. Tüm halkımızı festivalde bir arada olmaya bekliyoruz."

Atlas Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Atasagun ise festivale markalaşmış 130 firmanın katıldığını belirtti.

Atasagun, kentte ilk kez düzenlenen bu festivali gelecek yıllarda da genişleterek yapmaya devam etmek istediklerini söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
FestivalKayseri Moda
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