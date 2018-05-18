Kayseri Şeker'den milyarlık ciro KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker Fabrikası'nın 2017 yılında 1 milyar 354 milyon 161 bin lira ciro yaptığı bildirildi.Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, Kayseri Şeker'in 30 Nisan 2018'de sona eren faaliyet dönemi envanter çalışmalarının...

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker Fabrikası'nın 2017 yılında 1 milyar 354 milyon 161 bin lira ciro yaptığı bildirildi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, Kayseri Şeker'in 30 Nisan 2018'de sona eren faaliyet dönemi envanter çalışmalarının tamamlanması ve finansal tabloların hazırlanması sonucunda 2017 yılı cirosunun 1 milyar 354 milyon 161 bin lira olarak gerçekleştiği belirtildi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 2017 yılı vergi öncesi dönem karları 107 milyon 962 bin lira olan Kayseri Şeker Fabrikasının büyüyerek yoluna devam ettiğini vurguladı.

1 milyar bandının aşılmasının önemine dikkati çeken Akay, bu rakamın elde edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.