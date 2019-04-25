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Kayseri Şeker Fabrikasının doğrudan satış noktasına yoğun ilgi

- Fabrikanın şeker, domates, süt, et ve bakliyat ürünleri, bölgede açılan satış noktasında doğrudan halka sunuluyor - Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay: - "Bu bir denemeydi, bir aylık süreçte yüksek performans sergilendi. Vatandaşın ilgisi çok güzel. İlerleyen zamanda bu satış noktalarını şehir içinde yaygınlaştırmamız gündeme gelebilir"

Kayseri Şeker Fabrikasının doğrudan satış noktasına yoğun ilgi
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KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker Fabrikasının açtığı satış noktasında doğrudan halka sunulan şeker, domates, süt, et ve bakliyat ürünlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kayseri Şeker Fabrikasınca, bölge sakinlerinin ürünlere doğrudan ulaşma talebi üzerine fabrika yakınına satış noktası açıldı.

Bir ay önce açılan satış noktasında fabrikanın toz ve kesme şekerinin yanı sıra domates, süt, et, pirinç, bulgur ve nohut satılıyor.

Marketlere kıyasla daha uygun fiyata satılan ürünlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, AA muhabirine, fabrikanın Panpa AŞ adlı pazarlama şirketinin Kayseri'nin yanı sıra son yıllarda Sivas, Yozgat, Nevşehir gibi çevre illere de yaygın dağıtım yaptığını söyledi.

Fabrikanın içinde çiftçilerin ve çalışanların alışveriş yapabileceği bir market bulunduğunu belirten Akay, şöyle dedi:

"Son zamanlarda vatandaşlarımız fabrikadaki bu markete ilgi göstermeye başladı. Fabrika halkın alışveriş yapması için uygun değil, özellikle kampanya döneminde burada büyük yoğunluk yaşıyoruz. Bir ay önce vatandaşların talebi üzerine fabrikamıza yakın tarım marketin olduğu yere bir satış noktası açtık. Ürünlerimiz burada doğrudan halka ulaşıyor. Fabrikada üretilen şekerin paketlisi, toz ve küp şeker olarak daha uygun fiyata satılıyor. Seramızdaki domates, çiftliğimizde üretilen süt, et, bakliyatlar da uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluşuyor. Bu bir denemeydi, bir aylık süreçte yüksek performans sergilendi. Vatandaşın ilgisi çok güzel. İlerleyen zamanda bu satış noktalarını şehir içinde yaygınlaştırmamız da gündeme gelebilir."

Vatandaşlardan Sabit Yıldız da açıldığı günden bu yana alışveriş için fabrikanın satış noktasını tercih ettiğini dile getirdi. Yıldız, "Özellikle domatesini severek tüketiyoruz. Hem çok kaliteli ürünler hem fiyat daha uygun." diye konuştu.

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Doğrudan SatışHüseyin AkayKayseri Şeker Fabrikası
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