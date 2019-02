Kayseri tarihi zirveye hazır ASKON Kayseri’nin bu yıl ikinci kez düzenleyeceği “Yerli ve Milli” “Kültepe Ekonomi Zirvesi”nde, Türkiye ve Dünya’daki ekonomik gelişmeler ele alınarak analiz edilecek.

ASKON Kayseri, başta T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olmak üzere, üst düzey bürokratlar, iş dünyası temsilcileri ve ekonomi çevrelerinin katılımıyla, “Kültepe Ekonomi Zirvesi”ni düzenliyor. ASKON, “Yerli ve Milli” “Kültepe Ekonomi Zirvesi”ni Kayseri’de 9 Şubat’ta ikinci kez düzenleyerek, Zirve’nin gelenekselleşmesi için de önemli bir adım atmış oluyor.



Açılış konuşmalarını, T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve ASKON Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan'ın yapacağı "Kültepe Ekonomi Zirvesi”nde Türkiye'nin hedefleri, stratejik planları, politikaları, mevzuatları, uygulamaları ve potansiyel pazarları, sektörleri, konjonktürel gelişmeler ile yerel ve global ekonomik gelişmeler analiz edilecek.



Kültepe dünyanın en önemli yeri, odak noktası oldu





ASKON Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, Kültepe’nin marka değerine dikkat çekerek, "Kültepe Ekonomi Zirvesi, Kayseri için çok kıymetli ve bir o kadar da önemli markadır" dedi ve ekledi:



"Kültepe, sadece Kayseri’nin değil, bütün dünyanın en önemli yeri, odak noktası oldu. Bir doğuş, bir canlanış temelini buradan alarak gerçekleşebilir. Dünya üzerinde önemli bir söz sahibi olmak için, gücü her anlamda ülkemizin elinde toplamalıyız. Ekonomide söz sahibi olabilmek için birliktelik sağlamak gerekir. Bu anlamda ekonomi başkenti Kültepe, hak ettiği yeri zaman içinde tekrar alacaktır. Bizler, bu öngörü ile hareket ediyoruz. Programın ülkemiz için önemini her platformda anlatıyoruz. İkincisi olması hasebiyle, birincinin daha ötesinde bir program planladık."



Yerli ve milli bir zirveye ev sahipliği yapacağız



"Kültepe Ekonomi Zirvesi" hazırlıklarını tamamladıklarını vurgulayan Ali Özcan, "ASKON Kayseri olarak, biz her daim vatan için çalışmayı, milletimiz için üretmeyi ilke edindik. Bu üretim bazen katma değeri yüksek ürünler şeklinde, bazen de fikirlerimiz sayesinde oluyor" dedi ve şu konuların altını çizdi:



"İkincisini gerçekleştireceğimiz 'Kültepe Ekonomi Zirvesi' ile yerli ve milli bir zirveye ev sahipliği yapacağız. Kültepe ismini önemsiyoruz. Zira Kültepe iki ilke sahip: Anadolu’daki ilk yazılı tabletler, dünyanın ilk organize ticaret merkezi olan Kültepe’de bulundu. Asur çivi yazısı ile bu tabletler arasında, zamanın tüccarlarının, halkının ve yöneticilerinin siyasi ve hukuki ilişkilerini gözler önüne seren mektuplar, senetler, mühürler ve anlaşma metinleri var. Ticaret yolu üstünde stratejik öneme sahip Kültepe, bu özelliğini yüzlerce yıl sürdürdü. Kayseri’nin Selçuklu ve Osmanlı Dönemi'nde İpek Yolu’nun bir parçası, günümüzde de Türkiye’nin ticaret alanında en aktif şehirlerinden olması da, Kültepe ile başlayan bu ticari hareketliliğin devamı oldu."



Türkiye’nin ve Dünya’nın geleceğini ele alacağız



Yerli ve Milli Kültepe Ekonomi Zirvesi için çok zengin bir program ve içerik hazırladıklarını da vurgulayan Ali Özcan, “Yerli savunma ve yerli uzay sanayi, ihracat rotası, beyin göçü ve nitelikli eğitim modelleri ile Türkiye’nin ve Dünya’nın geleceğini ele alacağız. Büyüyen ve gelişen Türkiye’yi konuşacağız. Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz Kültepe Ekonomi Zirvesi ile, hem Kültepe ismini yaşatmak, hem de bu isim adı altında milli ve yerli bir organizasyonu bir marka olarak uluslararası ekonomi çevrelerine kazandırmak istiyoruz" dedi.



Ekonomi alanında gelişmelere dikkat çeken Özcan, "Türkiye'nin hedeflerinin, stratejik planlarının, politikalarının, mevzuatlarının, uygulamalarının yanı sıra potansiyel pazarları, sektörleri ve konjonktürel gelişmeleri, yerel ve global ekonomik gelişmeleri analiz edileceği Kültepe Ekonomi Zirvesi, 9 Şubat'ta üst düzey bürokratlar ve ekonomi çevrelerinin katılımlarıyla Kayseri’de düzenlenecek; bu değere hep birlikte sahip çıkacağız" diye ekledi.