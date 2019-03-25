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Kayseri Ticaret Borsası

Sucuğun kilogramı ortalama 52, takım pastırmanın kilogramı 84 liradan işlem gördü

Kayseri Ticaret Borsası
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Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 52, takım pastırmanın kilogramı ortalama 84 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi                  Miktarı         Fiyat         
Buğday (yemlik)         kg               1,20
Arpa                           kg               1,10
Sucuk                         kg              52,00
Pastırma (takım)         kg             84,00
Pastırma (karaparça)  kg             73,00
 

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Kayseri Ticaret Borsası
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