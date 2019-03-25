Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 52, takım pastırmanın kilogramı ortalama 84 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi Miktarı Fiyat
Buğday (yemlik) kg 1,20
Arpa kg 1,10
Sucuk kg 52,00
Pastırma (takım) kg 84,00
Pastırma (karaparça) kg 73,00
Kayseri Ticaret Borsası
Sucuğun kilogramı ortalama 52, takım pastırmanın kilogramı 84 liradan işlem gördü
25 Mart 2019 Pazartesi 16:46
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 52, takım pastırmanın kilogramı ortalama 84 liradan satıldı.