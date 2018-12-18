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Kayseri'de Japon Panasonic ortaklı güneş enerjisi yatırımı

- Japon teknoloji şirketi Panasonic ve Seferoğlu Elektrik ortaklığıyla Kayseri'de Türkiye’nin ilk yenilenebilir enerji kooperatifine ait çatı tipi güneş enerjisi santralinin birinci fazı devreye alındı

Kayseri'de Japon Panasonic ortaklı güneş enerjisi yatırımı
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ANKARA (AA) - Japon teknoloji şirketi Panasonic ve Seferoğlu Elektrik ortaklığıyla Kayseri'de yenilenebilir enerji kooperatifine ait çatı tipi güneş enerjisi santralinin (GES) ilk fazı açıldı.

Panasonic'ten yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından geliştirilen HIT panellerinin kullanıldığı dünyanın en büyük çatı projesi Kayseri Mobilyacılar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi GES, toplam 7,2 milyon dolarlık yatırımla devreye alındı.

Yatırımı planlayan, gerçekleştiren, işletme ve bakımını üstlenen Seferoğlu Elektrik'in verilerine göre, açılışı yapılan tesisin ilk fazında yılda 7,5 gigavatsaat elektrik üretilecek.

Türkiye'nin en büyük çatı projelerinden biri olan santralde, 18 bin adet 325 panel yerleştirilerek 36 bin metrekare çatı alanında 5,8 megavat kurulu güce ulaşıldı.

Türkiye'nin 743 KOBİ üyeli ilk çok ortaklı GES projesi olan yatırım tamamlandığında, toplam kurulu güç yaklaşık 35 megavata ulaşacak.

- "Türkiye önemli ve potansiyeli yüksek bir ülke"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seferoğlu Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Murat Seferoğlu, Türkiye’nin yenilenebilir enerji yatırımlarının önemini belirterek, "Panasonic ortaklığında gerçekleştirdiğimiz bu projenin, sadece ülkemize değil, dünyaya da örnek olacağını düşünüyorum. Türkiye’nin güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi çok önemli. Gerçekleştirilen proje bir çok alanda ilk oldu. İnanıyorum ki bunu başka GES projeleri de izleyecektir." değerlendirmelerinde bulundu.

Panasonic Eco Solutions Türkiye Genel Müdürü Tatsuya Kumazawa da şirketin Türkiye’deki çalışmalarına dikkati çekerek, "Türkiye bizim için önemli ve potansiyeli yüksek bir ülke. Avrupa’nın en güneyinde bulunmakla beraber Türkiye, güneş potansiyeli açısından günde ortalama 7,2 saat, yılda ise 2 bin 650 saat güneşlenme saatine sahip bulunuyor. Bu sıcak ve güzel ülkeye daha birçok güneş enerjisi projeleri kazandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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