Kayseri'de OSB'ye 20 milyon liralık yatırım

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'ne bu yıl 20 milyon liralık yatırım bütçesi ayrıldı.

Kayseri Sanayi Odasından (KAYSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Mimarsinan OSB'nin 2018 yılı faaliyetleri ve 2019'daki yatırımlarının konuşulduğu 155. Müteşebbis Heyet Toplantısı, KAYSO'da gerçekleştirildi.

Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Oğuzbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, 1998 yılında kurulan bölgenin şu anda 6 milyon metrekare alan üzerinde faaliyet gösterdiğini, 372 sanayi parseli bulunduğunu belirtti.

Yatırım çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Oğuzbaş, şunları kaydetti:

"2019 yılında, alt ve üst yapı çalışmaları ve çeşitli faaliyetler için yaklaşık 20 milyon liralık bütçe ayırdık. Birçok proje ile yatırımlarımıza devam ediyoruz. Üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanabilmesi amacıyla Kayseri Üniversitesi ile bölgeye kurulacak meslek yüksekokulu için bir protokol imzaladık. Okul, 22 bin metrekarelik alanda kurulacak. Türkiye Halk Bankası, bölgemizde mart ayı içerisinde şube açacak, inşaatı şu anda hızla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, ASPİLSAN firmasına yaklaşık 24 bin metrekarelik arsa tahsisini gerçekleştirdik. Bu tahsisin, bölgemize hem yan sanayi hem de yenilikler anlamında çok ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile 2018 yılı içerisinde 2 ayrı protokol imzaladık. Ajansın teknik destek programı kapsamında sunmuş olduğumuz 2 ayrı projemiz başarılı bulunarak, destek almaya hak kazandı."

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de Mimarsinan OSB'nin başarılı çalışmalara imza attığını, yeni yatırımlarla ilgili daha gidecek çok yol olduğunu bildirdi.

Toplantıya, KAYSO üyeleri, Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyeti üyeleri ve bölge müdürlüğü personeli katıldı.